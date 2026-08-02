Diputado Sergent: Nuevas leyes establecen reglas claras en alquiler de inmuebles

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Rigel Sergent, resaltó que las nuevas leyes aprobadas por el Parlamento venezolano, están diseñadas para redefinir las relaciones entre propietarios e inquilinos y establecer reglas claras en el alquiler de inmuebles residenciales y comerciales.

«Entre sus puntos principales destaca la afinación de criterios para el cálculo de los cánones de arrendamiento, la obligatoriedad del riesgo formal de los contratos y la creación de una instancia de mediación previa para resolver disputas antes de acudir a la vía judicial», detalló el asambleísta, en entrevista para Venezolana de Televisión (VTV).

Sergent indicó que el objetivo central expresado en las legislaciones es dinamizar la oferta de viviendas y locales en alquiler. Asimismo, la ley busca garantizar la seguridad jurídica del propietario para proteger su patrimonio al tiempo que recuerda los derechos del arrendatario frente a incrementos desmedidos o de saldos arbitrarios.

Vale recordar que desde la AN trabajan en dos leyes: Ley de Régimen Especial de Arrendamiento de Vivienda y la otra es la reforma de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, que también fue aprobada en primera discusión, a través de la consulta pública en esta comisión especial que se conformó en la Asamblea Nacional.

En consecuencia, Sergent aseveró que la aprobación de los instrumentos jurídicos no viene de un sector económico e informó que el Régimen Especial para el Arrendamiento surge precisamente en una coyuntura cuyo propósito es atender a las familias que buscan un hogar.

VTV