Taller vacacional activa la creatividad infantil y juvenil en Bellas Artes

Un nutrido grupo de niños, niñas y jóvenes asistió al taller “Diseño y forma de la naturaleza”, realizado en el Eje del Buen Vivir del sector Bellas Artes, en Caracas, donde aprendieron cómo, con el uso de materiales sencillos, se pueden hacer infinidad de objetos, animales y frutas, que activan la creatividad. La jornada, facilitada por los equipos del Museo de Ciencias y el Museo de Bellas Artes, marcó el inicio de la agenda vacacional programada para este mes.

El espacio contó con cuatro estaciones de trabajo manual: creación de paisajes con papeles multicolores, ensamblaje de insectos a partir de hojas secas sobre papel bond y la elaboración con papel y palillo de orugas móviles, y culminó con la representación de la mariposa mediante la técnica del mosaico.

La jefa del Departamento de Educación del Museo de Ciencias, Ingrid Briceño, acompañó cada mesa para orientar las dinámicas lúdicas, las cuales eran creadas por los más pequeños en compañía de sus representantes.

Briceño destacó que la actividad busca el encuentro de los chicos con sus padres, madres y abuelos, transformándose en un trabajo colectivo hecho con amor que promueve el bienestar emocional de las familias luego del doble sismo ocurrido el 24 de junio. Finalmente, detalló que cada sábado realizarán un taller con una temática diferente que se relacionará con el reino animal y vegetal.

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