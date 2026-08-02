Recuperan 300 megavatios de Termocarabobo afectados tras sismos del 24-Jun

La Planta Termoeléctrica Termocarabobo ha recuperado 300 megavatios de los 600 que generaba y que fueron afectados por los sismos del pasado 24 de junio, así lo informó la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien a su vez mencionó que esta pérdida generó inestabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Asimismo, destacó las afectaciones que ha tenido el país en las torres eléctricas entre la línea planta centro Yaracuy en líneas de trasmisión, «el impacto más significativo ocurrió en la planta termoeléctrica Termocarabobo, la cual aportaba 600 megavatios al SEN».

“Las Fluctuaciones que hemos tenido en las últimas horas, en los últimos días están relacionadas directamente a la pérdida importante de esos 600 megavatios y que hoy me complace decir que ya hemos recuperado el 50% y en las próximas semanas estaremos en proceso de recuperación plena”, destacó.

La mandataria nacional también resaltó que las plantas eléctricas no solo generan fluido eléctrico, sino que también funcionan como un calibrador de potencia para todo el sistema, «sobre todo en la comunicación entre el centro y el occidente del país».

Por otra parte, felicitó a los trabajadores de Corpoelec y del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica por el restablecimiento en tiempo récord del servicio eléctrico en La Guaira tras los movimientos telúricos del 24-Jun.

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