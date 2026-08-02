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Inician actividades científicas en el Plan Vacacional comunitario Venezuela Ríe 2026

2.Ago.2026 / 08:05 pm / Haga un comentario

Durante el lanzamiento del plan recreativo, cultural y deportivo nacional, Plan Vacacional Comunitario «Venezuela Ríe 2026», las niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en experiencias científicas relacionadas con la química, biología, física y matemáticas, para acercarlos al conocimiento desde la cotidianidad.

La jornada se llevó a cabo en el Teatro Cristo Rey, ubicado en la parroquia 23 de Enero del municipio Libertador. Los participantes disfrutaron de la estación «Biología para la Vida», donde los asistentes reconocieron partes del cuerpo humano, fases de gestación y observaron muestras microcelulares mediante microscopios.

A través de la química realizaron experimentos demostrativos sobre fenómenos y cambios de la materia, complementados con exploraciones dinámicas de la tabla periódica.

A su vez, en física y matemática, los participantes vivieron experiencias sobre tensión superficial y formaron parte de la actividad «Midiendo el mundo con precisión», enfocada en la estimación de masa, peso, volumen y densidad mediante el uso de balanzas.

Estas actividades forman parte de la Gran Misión Venezuela Renace y del Centro Nacional de Tecnología Química (CNTQ), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt).

 

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