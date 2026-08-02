Plan Vida y Salud ofreció jornada de atención médica y quirúrgica en municipio Acevedo

Una jornada médica se ejecutó a través del Plan Vida y Salud en el municipio Acevedo, estado Miranda, en favor del pueblo de la entidad con atención quirúrgica e integral en el Hospital Dr. Hermógenes Rivero Saldivia.

Durante el operativo, las mujeres gestantes y lactantes recibieron canastillas y kits de medicamentos esenciales como ácido fólico, hierro, multivitamínicos, analgésicos y protectores gástricos.

Asimismo, realizaron cirugías pediátricas de hidrocele, varicocele y criptorquidia. En ese mismo orden de ideas, brindaron atención en las especialidades de Ginecología y Cirugía General para el cuidado de la mujer, hernias inguinales y eventraciones.

A su vez, los pacientes lograron el retiro de fibromas laxos, lunares y lesiones en la piel. Este despliegue estuvo liderado por el alcalde José Miguel Oliveros y la directora de la Gran Misión Venezuela Mujer en la localidad, Yeraldin de Oliveros, junto a la autoridad única de Mujeres del estado Miranda y coordinadora del referido programa social en la región, Eddith Pulido.

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