Noticias / Regiones

Plan Vida y Salud ofreció jornada de atención médica y quirúrgica en municipio Acevedo

2.Ago.2026 / 03:54 pm / Haga un comentario

Una jornada médica se ejecutó a través del Plan Vida y Salud en el municipio Acevedo, estado Miranda, en favor del pueblo de la entidad con atención quirúrgica e integral en el Hospital Dr. Hermógenes Rivero Saldivia.

Durante el operativo, las mujeres gestantes y lactantes recibieron canastillas y kits de medicamentos esenciales como ácido fólico, hierro, multivitamínicos, analgésicos y protectores gástricos.

Asimismo, realizaron cirugías pediátricas de hidrocele, varicocele y criptorquidia. En ese mismo orden de ideas, brindaron atención en las especialidades de Ginecología y Cirugía General para el cuidado de la mujer, hernias inguinales y eventraciones.

A su vez, los pacientes lograron el retiro de fibromas laxos, lunares y lesiones en la piel. Este despliegue estuvo liderado por el alcalde José Miguel Oliveros y la directora de la Gran Misión Venezuela Mujer en la localidad, Yeraldin de Oliveros, junto a la autoridad única de Mujeres del estado Miranda y coordinadora del referido programa social en la región, Eddith Pulido.

VTV

 

Hacer un comentario.




Los comentarios expresados en esta página sólo representan la opinión de las personas que los emiten. Este sitio no se hace responsable por los mismos y se reserva el derecho de publicación. Aquellos comentarios que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto y/o que atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, este sitio se reservará el derecho de su publicación. Recuerde ser breve y conciso en sus planteamientos. Si quiere expresar alguna queja, denuncia, solicitud de ayuda u otro tema de índole general por favor envíe un correo a contacto@psuv.org.ve

 