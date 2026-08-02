Familias del campamento Las Hernández en Aragua reciben kits de reconstrucción

Se llevó a cabo la entrega de kits para la reconstrucción de las viviendas de 16 familias alojadas en el campamento transitorio Las Hernández, ubicado en el municipio Tovar del estado Aragua, como parte del plan de recuperación habitacional que se ejecuta en la jurisdicción para las personas afectadas por el evento sísmico.

“No solo para la infraestructura, sino un lugar seguro donde nuestros niños y niñas puedan crecer de manera segura, de manera responsable y retomar esa cotidianidad que estábamos viviendo antes del 24 de junio” expresó el alcalde del municipio Tovar, Maximiliano Suárez.

La jornada contó con la presencia del equipo de Gobierno Municipal, junto a la Policía del municipio Francisco Linares Alcántara, liderada por su director general, comandante Gabriel Contreras, junto a funcionarios de ese cuerpo de seguridad, quienes respaldaron el despliegue institucional.

Asimismo, las autoridades compartieron con los niños y niñas de la comunidad, con un mensaje de esperanza y cercanía para las familias que permanecen en este espacio de resguardo.

“Nosotros seguimos avanzando en la protección integral de toda nuestra población del municipio Tovar y vamos a seguir avanzando en la atención de las familias afectadas por este evento natural; no pierdan las esperanzas, nosotros estamos aquí unidos sin distinción de colores políticos, en unidad permanente como venezolanos para avanzar y fortalecer nuestro hermoso país”, resaltó Suárez.