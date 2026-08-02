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Jefa de Estado convoca a la unidad para construir la Venezuela que renace

2.Ago.2026 / 04:37 pm / Haga un comentario

La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, a través de su canal oficial en Telegram, destacó el acto de condecoración “Héroe de Venezuela” que otorgó a los servidores públicos que participaron desde el primer momento en la tragedia del pasado 24 de junio, con el fin de reconocer y agradecer su labor.

Asimismo, mencionó que el ejemplo de los voluntarios inspira a toda la nación, además de convocar a la colectividad a permanecer unida para la construcción de una Venezuela que renace con mayor fortaleza, esperanza y bienestar.

“Así que yo llamo a toda Venezuela a sumarnos a este sentimiento, a esta unidad nacional, que construyamos juntos la Venezuela que renace y que sea una Venezuela con una humanidad más profunda, más identitaria, en el legado de nuestro Padre Libertador Simón Bolívar», exaltó la mandataria.

De igual manera, recalcó que “rendimos un merecido homenaje a quienes, desde el primer momento de la tragedia, respondieron con entrega, valentía y un profundo compromiso hacia nuestro pueblo. Con la condecoración “Héroe de Venezuela” reconocemos a los hombres y mujeres que hicieron del servicio al prójimo un auténtico acto de humanidad.”

 

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