Rinden homenaje a Guardaparques y Bomberos Forestales por su labor tras los sismos

Autoridades nacionales realizaron un acto de reconocimiento a guardaparques y bomberos forestales en el Parque del Oeste Alí Primera, quienes se han dedicado a vigilar parques nacionales luego del evento sísmico y a su vez han prestado ayuda pTerremotos en Venezuelaara rescatar y salvar vidas.

“Aquí estamos trayendo el abrazo de la presidenta Delcy Rodríguez, el abrazo desde el corazón, el abrazo del reconocimiento y el agradecimiento a todo el cuerpo de guardaparques que están hoy en su día y a los bomberos forestales que estuvieron desde el primer momento resteados con el pueblo de La Guaira con la afectación provocada por los sismos en modo rescatistas”, resaltó la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria.

Asimismo, Iturria mencionó que el Parque del Oeste llegó a recibir a ocho mil personas; sin embargo, el mismo ya está recuperado para que los niños y niñas “que son el futuro (…) que son hoy y mañana los sembradores de patria tengan aquí un espacio de disfrute, un espacio de encuentro con la naturaleza”.

Por su parte, el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, mencionó que el Día del Guardaparques se conmemoró en medio de una jornada bellísima que abarcó desde los pequeños guardaparques, con la participación de más de 100 niños en la siembra de árboles, en la educación ambiental y en la remediación ambiental de todo el parque.

El jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, destacó que el parque ha sido ejemplo de lo que debe ser un área segura para la convivencia familiar. A su vez, mencionó que, bajo el cumplimiento de las directrices de la jefa de Estado, atendieron y resguardaron al pueblo venezolano en las instalaciones.

“Podemos decir que este parque hoy renació con la siembra de árboles, más de 50 distintas especies”. Asimismo, Fernández mencionó la recuperación del alumbrado, la iluminación y las caminerías del parque, así como la refacción del museo.

VTV