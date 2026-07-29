Reinserción de Venezuela al Sistema Financiero no implica endeudamiento

El economista Luis Enrique Gavazut aseveró que la normalización de las relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe busca la reinserción de Venezuela con sus derechos de participación sin que esto implique el endeudamiento, la cesión de soberanía o la imposición de paquetes económicos sobre la nación.

En entrevista para Venezolana de Televisión (VTV), Gavazut resaltó que el Fondo Monetario Internacional asignó depósitos de reserva en divisas para la reconstrucción del país tras la tragedia, mientras la gestión para la conversión y transferencia de los Derechos Especiales de Giro hacia las cuentas del Banco Central de Venezuela (BCV) continúa su trámite ante las limitaciones del sistema de pagos.

El acceso a los recursos retenidos en el Banco de Inglaterra, en el Novo Banco de Portugal y en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aportaría el capital para las necesidades de desarrollo sin recurrir a la ayuda de origen externo, por lo cual se mantiene el reclamo sobre la liberación de los fondos.

Los aportes no reembolsables ofrecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe constituyen un avance que deriva del restablecimiento diplomático y del reconocimiento del Gobierno ante las instituciones de las cuales el país forma parte desde el siglo XX.