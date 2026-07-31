Presidenta Delcy Rodríguez lideró reunión de trabajo para abordar planes de acción con el Estado Mayor Eléctrico

Caracas, Venezuela. – La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó una reunión de alto nivel con las autoridades y representantes del sector eléctrico nacional; con el objetivo de evaluar el avance de los planes de acción para el mantenimiento, estabilización y modernización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Estas acciones forman parte del plan estratégico del sector, el cual prioriza la recuperación de capacidades de generación, transmisión y distribución en todo el territorio venezolano; así como la atención prioritaria a las comunidades y sectores productivos.

Es importante destacar, que, de manera reiterada, la Mandataria Nacional ha resaltado la importancia de consolidar un sistema robusto y autosustentable, haciendo énfasis en el compromiso del Gobierno Bolivariano para garantizar un servicio eficiente, confiable y de calidad.

Durante la jornada de trabajo estuvieron presentes ministros del área económica petróleo, y de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec); reafirmado de esta manera su compromiso con el Plan de Recuperación y Transformación del SEN que impulsa el Gobierno nacional.

Prensa Presidencial/ Irmary Díaz