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Asamblea Nacional designó a Manuel Enrique Castillo Rengifo como embajador en Belarús

31.Jul.2026 / 05:57 pm / Haga un comentario

Foto: Prensa AN

La Asamblea Nacional (AN) aprobó  designación de Manuel Enrique Castillo Rengifo como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de Venezuela ante la República de Belarús.

La decisión se adoptó durante una sesión ordinaria tras la propuesta formal presentada por la diputada Ylenia Medina.

Medina indicó que el designado reúne el perfil idóneo para asumir la representación diplomática en el contexto geopolítico vigente.

Destacó que Castillo Rengifo es oficial militar con una trayectoria consolidada en materia de defensa y seguridad fronteriza, atributos que la parlamentaria consideró clave para gestionar la relación bilateral con la nación belarusa.

La legisladora enfatizó que el programa de trabajo presentado Castillo Rengifo  se articula con los principios de la diplomacia bolivariana de paz e incorpora una perspectiva teórica y filosófica sobre las funciones de la Cancillería.

REDACCIÓN MAZO

 

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