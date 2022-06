|| Punto Crítico, por Roy Daza || Que el diccionario detenga las balas

Le quito prestada esta frase al poeta español, Joaquín Sabina, para decir que la palabra, el diálogo y la diplomacia de paz, prevalezcan por encima de los misiles y los drones, de los cañones y las armas hipersónicas, que es el lenguaje de quienes están reunidos en Madrid para ampliar la OTAN, para alargar la guerra y extenderla. Lo que es, a todas luces, un horror.

La Cumbre de la OTAN en España constituye un peligro para la humanidad.

Ya Rusia ha dicho en reiteradas oportunidades que la operación militar especial que iniciaron en febrero cesaría de manera inmediata, si Ucrania desiste de su irresponsable decisión de entrar en la OTAN, si los grupos nazis son desarmados, y si se respeta a los ciudadanos de la región del Donbás.

Como la Unión Europea no tiene política exterior propia y está subordinada a los intereses de Estados Unidos, y el régimen de Kiev no tiene ni la más mínima autonomía, el diálogo no ha prosperado hasta ahora.

Los pueblos de Europa y del mundo comienzan a unirse para que cese el conflicto y fracase el plan guerrerista del Pentágono. Hace unas horas, en Madrid, participamos en la Cumbre por la Paz, y dejamos bien claro que el conflicto en Ucrania está precipitando una crisis económica de grandes proporciones, que su impacto afecta al mercado petrolero y al de los alimentos, y que las sanciones están fracturando al mercado financiero.

Ratificamos, en esa reunión de los movimientos sociales, nuestro llamado al diálogo, a una solución política realista al conflicto, a alcanzar el “equilibrio del universo” que propuso Simón Bolívar y que Nicolás Maduro levanta como bandera indeclinable del chavismo.