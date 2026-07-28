Venezuela presenta plan de reconstrucción sismorresistente ante la ONU

Durante la sesión extraordinaria celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, la delegación diplomática venezolana expuso los avances y estrategias de planificación territorial que el Ejecutivo Nacional adelanta luego de las afectaciones generadas por los eventos telúricos registrados recientemente en el país.

En una reunión de la ONU sobre el Examen de Mitad de Período de la Nueva Agenda Urbana, la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela reafirmó que el acceso a un desarrollo urbano sostenible, inclusivo y resiliente constituye un derecho fundamental indispensable para el bienestar de los pueblos.

El Gobierno venezolano prioriza en la actualidad la reorganización segura del hábitat mediante la actualización de normas técnicas de construcción, la revisión exhaustiva de los mapas de riesgo y las intervenciones integrales en las zonas impactadas.

“Tras los terremotos ocurridos, el Gobierno venezolano coordina planes de ordenamiento territorial con criterios técnicos de sismorresistencia y resiliencia climática”, destacó la representación diplomática a través de sus canales oficiales con una estrategia que combina la precisión de los estudios técnicos con la fuerza de la acción comunitaria.

En este contexto, la estrategia tiene como objetivo no solo reparar infraestructuras, sino transformar los espacios urbanos en entornos capaces de resistir el impacto del cambio climático y futuros eventos sísmicos, lo que demuestra que la respuesta ante las emergencias naturales se fundamenta en la prevención, el conocimiento científico y la solidaridad institucional con las familias afectadas.

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