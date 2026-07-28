Presidenta Delcy Rodríguez recorrió campamento transitorio Mariano Picón Salas en Petare

La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, inspeccionó las instalaciones de la U.E.N. Mariano Picón Salas en el municipio Sucre, donde se atienden a 123 familias venezolanas que fueron afectadas por el doblete sísmico.

En este sentido, es importante destacar que este espacio cuenta con servicios de salud en 15 especialidades, programas educativos, recreación y la iniciativa socio-productiva «Ciudad del Emprendimiento».

Esta jornada se realiza en el marco de los despliegues de atención integral a las comunidades afectadas por los eventos telúricos del pasado 24 de junio; por tanto, con esta actividad, la Jefa de Estado reafirma el compromiso del Gobierno Nacional de acompañar y proteger a las víctimas de esta contingencia asegurando el resguardo, la seguridad alimentaria y los servicios básicos hasta garantizar el retorno de las familias a sus nuevos hogares.

El Campamento Transitorio U.E.N. Mariano Picón Salas es uno de los 28 habilitados en el estado Miranda y forma parte de las 107 infraestructuras desplegadas en las entidades más impactadas (La Guaira, Caracas, Miranda y Aragua), bajo la coordinación del Dr. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe del Estado Mayor para la Creación de Campamentos Transitorios y Viviendas. En total, esta red atiende a más de 28 mil personas a nivel nacional.

En el caso particular de Petare, la instalación cuenta con una capacidad para 410 personas y alberga actualmente a 407 ciudadanos (123 familias), distribuidos de la siguiente manera:

Población atendida: 104 familias procedentes del estado La Guaira, 14 del Distrito Capital y 5 del estado Miranda.

Demografía: 112 niños y niñas, 75 adolescentes, 191 adultos, 29 adultos mayores, 5 mujeres embarazadas, 5 personas con discapacidad y 14 mascotas.

Con estas acciones, el Ejecutivo ratifica el despliegue permanente de sus instituciones para brindar estabilidad, resiliencia y respuestas concretas a las comunidades afectadas en esta etapa de reconstrucción nacional.

Durante la actividad, la Mandataria Nacional estuvo acompañada por Anabel Pereira, vicepresidenta sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, y ministra del Poder Popular de Economía y Finanzas; Héctor Silva, ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas; entre otras autoridades locales y nacionales.

Prensa Presidencia