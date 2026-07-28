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Nahum Fernández: Sigue intacta la lealtad y el compromiso con la Patria

28.Jul.2026 / 09:51 pm / Haga un comentario

Foto: Referencial

A 72 años del natalicio del Comandante Hugo Chávez y la semana «Bolívar a Chávez», diferentes dirigentes políticos se unieron al pueblo venezolano en una movilización en el sector 23 de Enero de Caracas, para ratificar su lealtad y el compromiso con la patria.

El jefe del Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, aseguró a través de sus redes sociales que el despliegue efectuado en la comunidad del 23 de Enero de Caracas, sirvió para rendir tributo al Comandante Supremo y para enviar un saludo y respaldo a la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“A pesar de los trabajos en el Cuartel de la Montaña 4F por los recientes sismos, la fuerza popular se sintió con más vigor que nunca. Junto a la alcaldesa Carmen Meléndez y el gobernador Freddy Bernal, reafirmamos que el pensamiento bolivariano y el legado transformador de Chávez siguen más vigentes que nunca”, aseguró Fernández a través de sus plataformas digitales.

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