Pueblo de Anzoátegui homenajeó al Comandante Hugo Chávez por su cumpleaños 72 

Este 28 de julio, desde la Plaza Libertadores de Barcelona, mujeres y hombres se concentraron para recordar la vida, obra y legado del Comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.

Por ser su cumpleaños 72, varios dirigentes revolucionarios expresaron sus palabras para recordar a Chávez, una de ellas la Organizadora del Psuv, Mercedes Sánchez, quien resaltó el valor de las enseñanzas de Chávez “solo en unidad vamos a librar las batallas venideras, porque siempre vamos a obtener la Victoria”.

La Alcaldesa Sugey Herrera, saludó al Pueblo que siempre se mantiene en la calle “el Pueblo de Chávez es quien siempre está en la calle, con el compromiso de trabajar por el país y mantener La Paz”; Herrera también recordó la Victoria del Presidente Nicolás Maduro, hace dos años con más del 51% de los votos.

Este homenaje también se realizó en el resto de los municipios del estado, entre ellos Sotillo, donde la dirigencia se concentró en el Parque Andrés Eloy Blanco.

Prensa PSUV Anzoátegui