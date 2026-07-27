PSUV destaca despliegue y atención integral en zonas afectadas por el doblete sísmico

Prensa PSUV.- Durante la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, secretario general, enalteció el esfuerzo, la solidaridad y el trabajo incansable de las brigadas y militantes desplegados en las áreas afectadas por los sismos.

Cabello reconoció la dedicación de quienes se han mantenido en el sitio de atención sin descanso desde el primer día, brindando asistencia logística, apoyo y abastecimiento a la comunidad y a los equipos de rescate.

​»Se instaló un comedor de esta dirección y van más de 15.000 comidas realizadas y entregadas a la gente. Hay compañeros que salen todas las noches, hasta horas de la madrugada, a llevarle agua, comida, una fruta o un abrazo a los operadores de máquinas, soldados, policías y funcionarios que están trabajando ahí», enfatizó Cabello.

Asimismo, valoró de manera especial el trabajo articulado entre el Gobierno Nacional y las distintas gobernaciones del país, las cuales han enviado maquinaria pesada, insumos, logística y recursos para atender minuciosamente cada fase del evento y la remoción de escombros.

Finalmente, destacó que este despliegue se ha realizado de manera directa y abnegada, con el objetivo de llevar la verdad de los hechos y la asistencia oportuna al pueblo, por encima de cualquier intento de desinformación o manipulación mediática.