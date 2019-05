Presidente Maduro: Yo creo en el destino de Venezuela y por eso enfrento el bloqueo en cuerpo y alma

“Yo creo en el destino de Venezuela y estoy entregado en cuerpo y alma enfrentando el bloqueo. No me han visto a mí lloriqueando, como dicen por allí algunos pseudointelectuales”, alertó el Presidente Nicolás Maduro Moros desde la Almacenadora Caracas, en Catia, donde encabezó una jornada de Miércoles Productivos.

“Yo no estoy victimizándome, yo estoy sencillamente diciendo la verdad. El imperialismo nos persigue las cuentas, nos han robado 30 mil millones de dólares. Es la verdad”, acotó.

Junto a la vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez y el Gobernador Bolivariano de Miranda, Héctor Rodríguez, el Jefe de Estado dijo que la mejor forma de actuar ante el robo que hace el imperialismo junto a sus lacayos nacionales, es rogar a Dios mientras se produce y se trabaja.

Lamentó que el multimillonario robo hecho con los activos venezolanos se hizo después que estos recursos estaban listos para importar medicinas, alimentos, semillas, insumos, y todo lo que hacía falta.

Reveló que las cuentas bancarias internacionales de la República no pueden ser utilizadas porque están siendo perseguidas, bloqueadas y hasta robadas.

Y los productos que se enviaron para las refinerías de Citgo, empresa venezolana en EEUU, también fueron saqueados.

“No lo tenemos porque lo robó el gobierno de EE.UU. y el señor Juan Guaidó. Con el imperialismo nos robó Citgo y yo pregunto.¿ dónde está el dinero que se robaron?”, planteó.

Además, advirtió que Venezuela no puede utilizar el dólar como divisa internacional, algo inaudito que no se la ha hecho a ningún otro gobierno del mundo.

“Yo no pataleo ni lloro, lo denuncio. Con justicia lo denuncio, pero no me quedo en la denuncia”, expresó, augurando que el Gobierno Bolivariano está trabajando para aprender de esta brutal persecusión financiera y robo descarado de activos para superar los problemas.

Incluso consideró que el futuro dará razón a los venezolanos porque estas agresiones imperiales liberarán al país de la dictadura del dólar. “Del yugo imperialista y será un país totalmente libre e independiente en la economía para producir todo. Todo es posible”.

Confió en la fuerza del Todopoderoso y en el ser humano que trabaja en Venezuela, para que la nación toda supere estas dificultades provocadas artificialmente por un régimen imperial obsesionado con las riquezas de Venezuela y de una oposición traidora a su patria.

“Vamos para adelante pero aquí tenemos que profundizar todo para el desarrollo de Venezuela. Y digo más, Dios proveerá y a Dios rogando y con la tierra sembrando, trabajando”.

