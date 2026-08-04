Jefa de Estado felicita a la Guardia Nacional Bolivariana por su 89º aniversario

«Felicito a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en su 89.º aniversario. Expreso mi reconocimiento a los hombres y mujeres que integran esta institución», destacó la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, a través de su canal de Telegram.

Asimismo, resaltó que «con disciplina, lealtad y compromiso patriótico, protegen a nuestro pueblo, resguardan el territorio y contribuyen cada día a garantizar la paz y la seguridad de la República».

La Guardia Nacional Bolivariana fue creada el 4 de agosto de 1937 bajo el nombre original de Fuerzas Armadas de Cooperación, por mandato del entonces presidente de Venezuela, el general Eleazar López Contreras. Conduce las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país y coopera en el desarrollo de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la nación.

Vale acotar que la GNB es una institución militar, fortalecida, respetada y necesaria, al servicio permanente del pueblo venezolano; obediente y garante de lo consagrado en la Constitución y demás leyes de la República Bolivariana de Venezuela, con una proyección de carácter universal.

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