Presidenta (E) reconoció labor de la GNB en garantizar la paz y la seguridad de la República (+aniversario)

La presidenta encargada, Delcy Rodriguez, reconoció el compromiso de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con la paz y la seguridad del Pueblo.

A propósito del 89 aniversario de este cuerpo castrense, Rodríguez, escribió en Telegram: «expreso mi reconocimiento a los hombres y mujeres que integran esta institución, quienes con disciplina, lealtad y compromiso patriótico, protegen a nuestro pueblo, resguardan el territorio y contribuyen cada día a garantizar la paz y la seguridad de la República».

Recientemente, reiteró el nombramiento de Ernesto Sulbarán como comandante general del cuerpo castrense, al tipo que extendió su llamado a «consolidar su capacidad operativa, cohesión y preparación permanente para la defensa integral de la nación, la estabilidad nacional y la protección del pueblo venezolano».

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