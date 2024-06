Presidente Maduro se alimenta del amor del pueblo para seguir adelante

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una visita a un establecimiento comercial en Yare, estado Miranda, indicó que se alimenta del amor del pueblo para salir adelante y trabajar para el desarrollo de la nación.

“Veo a la gente con energía, alegría, con fuerza, estoy alimentándome con la fuerza del pueblo y en 30 días es la cita con la patria para que la victoria sea grandiosa. El domingo 30 de junio, el pueblo va a estar en el simulacro, va a acudir a esta cita, porque el árbitro (Consejo Nacional Electoral) así lo convocó”, destacó el jefe de Estado.

Asimismo, expresó durante su perenigración por Los Valles del Tuy que el pueblo, ‘tuyero’; “Jamás le falló a Chávez, que jamás me ha fallado, nunca me he sentido solo, jamás he estado solo, pero yo tampoco jamás les he fallado, ni les fallaré a ustedes pueblo valiente, trabajador, heroico de esta Patria”.

Durante su visita al pueblo de Yare, el mandatario nacional también instruyó la culminación de urbanismos, la rehabilitación de escuelas del municipio Simón Bolívar, en Yare y la recuperación de ambulatorios de la localidad.

“Aquí hay deudas, hay que terminar de inmediato, el urbanismo La Estancia en San Antonio de Yare, así como la escuela Dora Barreto en Colinas de San Francisco, es por ello que las Brigadas Comunitarias Militares de Educación y Salud (Bricomiles), amanecerán el lunes 1 de julio para terminarla en 60 días, es una indolencia no haber terminado esa escuela. También hay que culminar los trabajos de rehabilitación del ambulatorio Dr. Guillermo García y los trabajos para recuperar el parque recreacional El Lagartijo”, dijo.

VTV