Diosdado Cabello sobre relaciones con Perú: Venezuela siempre ha pedido relaciones de respeto y seguiremos pidiendo respeto

Prensa PSUV// Wilman Verdú.- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, destacó la posición de esta tolda política al ser consultado este lunes, sobre el restablecimiento de relaciones consulares entre Venezuela y la República del Perú.

Al respecto, Cabello resaltó que «las relaciones no las hemos roto nosotros”.

“No solo es Perú”, indicó Cabello, “varios países que además enviaron para Venezuela brigadas de solidaridad han mostrado interés en la renovación de relaciones con nuestro país, eso corresponde a la política internacional, corresponde a la Presidenta según la Constitución”.

Como otro aspecto de la reanudación de relaciones, Cabello expresó: “¿Cuántos venezolanos hay en Perú y cuántos peruanos hay en Venezuela?, son relaciones consulares; básicamente son para la atención del connacional que esté allá o esté aquí”.

“¿Cuántos venezolanos tienen familiares, hijos o hijas con peruanos, que se casaron, tuvieron hijos?”, acentuó Cabello, “y así ir poco a poco restableciendo relaciones, ojalá. Venezuela siempre lo que ha pedido es relaciones de respeto, respeto, y seguiremos pidiendo respeto”, enfatizó al concluir Diosdado Cabello.