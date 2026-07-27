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PSUV reconoce el trabajo de las brigadas internacionales de rescate

27.Jul.2026 / 05:47 pm / Haga un comentario

Foto: Prensa PSUV

Prensa PSUV.- Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hizo un recocimiento al trabajo de las brigadas internacionales de rescate y la labor de los caninos de búsqueda.

En el marco de la rueda de prensa, extendió un especial agradecimiento a todas las brigadas y delegaciones internacionales que han prestado su colaboración en las labores de rescate y salvamento en el país.

Cabello enalteció la profesionalidad, entrega y solidaridad demostrada por los equipos de rescate, destacando que su labor fue fundamental para resguardar la vida de hombres, mujeres y niños  durante la situación de contingencia.

El dirigente nacional hizo una mención especial a la labor del personal técnico y a los ejemplares caninos de búsqueda que formaron parte de estas misiones.

Destacó el caso de una perra de rescate con reconocimiento internacional por su destacada actuación en el terremoto de Turquía, la cual también participó de forma activa en las labores desarrolladas en suelo venezolano junto a su guía canino.

«Es un trabajo en equipo imponente. Así trabajamos los venezolanos, somos del tamaño del compromiso que se nos presente», enfatizó Cabello, reafirmando el valor de la cooperación internacional y el esfuerzo conjunto en momentos de emergencia.

 

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