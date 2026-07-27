Diosdado Cabello: Hemos cumplido en la calle junto al pueblo como lo hubiese soñado el Comandante Chávez

Prensa PSUV.- Este lunes, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello resaltó la pronta y constante respuesta del Gobierno Nacional frente a las situaciones de emergencia registradas en el territorio venezolano.

​Enfatizó que desde el primer momento se activó un plan de atención integral ininterrumpido y reiteró el compromiso de la militancia y de la dirigencia de la organización política con la población venezolana, asegurando que se mantendrán desplegados en el territorio acompañando las necesidades de las comunidades.

«Sintámonos de verdad cumpliendo con esta tarea tal como lo hubiese soñado el Comandante Hugo Chávez, en la calle junto al pueblo», aseguró.

Asimismo, cuestionó a los sectores de la oposición que intentan minimizar los esfuerzos de asistencia desplegados por el Estado.

«Quien diga hoy, después de un mes y una semana, que eso no ha funcionado, está mintiendo evidentemente y tiene sus propios intereses para decir esas cosas», aseveró Cabello.