Presidenta Delcy Rodríguez revisa avances del Plan Venezuela Renace y entrega de viviendas

Como parte de las acciones del Gobierno Nacional para el fortalecimiento del bienestar social y el desarrollo urbano del país; la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró una jornada de trabajo para supervisar los avances del Plan Venezuela Renace, además de formalizar la adjudicación de nuevos hogares a familias venezolanas.

Esta iniciativa busca recuperar de forma integral el hábitat comunitario y garantizar el derecho social a una vivienda digna. Además, impactar de manera directa a las familias en situación de mayor vulnerabilidad, optimizando además el uso de los recursos públicos en los proyectos de infraestructura social.

Los puntos claves de este despliegue es asegurar la infraestructura comunitaria, consolidación de servicios y la articulación del Poder Popular.

En esta línea, es relevante reiterar que esta política de Estado congrega las capacidades operativas de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, la Corporación Juntos Todo es Posible y la Misión Venezuela Bella para ejecutar obras civiles expeditas, priorizando la atención en el estado La Guaira por registrar los mayores daños estructurales.

Por otra parte, el Plan Venezuela Renace continúa consolidándose como uno de los ejes centrales de la gestión ejecutiva para la recuperación del estado de bienestar y el desarrollo sostenible de los centros urbanos y rurales del país.

Prensa Presidencial