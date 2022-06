Presidente agradeció apoyo del Gobierno mexicano por trato discriminatorio en la Cumbre de las Américas

“Nosotros nos sumamos al repudio general de nuestro continente a la discriminación, a los actos de exclusión del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica con motivo de la realización de la reunión de Los Ángeles. Aquí está la dignidad de un pueblo, de la lucha de nuestros pueblos”.

La aseveración corresponde al presidente de la República, Nicolás Maduro, quien agradeció al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, su apoyo y decisión firme de no participar “en la mal llamada Cumbre de las Américas, como una forma de rechazo a la exclusión de países de nuestra región por parte del gobierno de los Estados Unidos”.

Al respecto, el Mandatario, expresó su admiración a su par López Obrador, quien en las últimas semanas ha enviado su mensaje “de abandonar el mundo de las sanciones, de los bloqueos, de las exclusiones, de la discriminación, lo que hace el gobierno de los Estados Unidos es un acto de discriminación con tres pueblos, con tres gobiernos”, apuntó.

Asimismo, alertó que la Cumbre de las Américas “es un fracaso porque no tiene agenda, no tiene puntos de decisión, no tiene nada que vincule a los problemas y asuntos de interés y prioridad de los pueblos de las América”, al tiempo que invitó al presidente de Argentina, Alberto Fernández, a convocar -a través de la CELARG- a un encuentro que permita concretar una agenda de temas prioritarios y de máximo interés para los pueblos de América.

“Más temprano que tarde debe darse una reunión cumbre donde vayamos los 33 países de América Latina y El Caribe y sea invitado el presidente Joe Biden a escuchar la dignidad de nuestros pueblos y de nuestra historia (…). Esa reunión en los Ángeles, tendrá la voz de los pueblos rebeldes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ahí estará nuestra voz de distintas formas y de distintas maneras”.

Prensa Presidencial