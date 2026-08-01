Presidenta Rodríguez reconoce la labor de los trabajadores de VTV en su 62 aniversario

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, envió sus felicitaciones a los trabajadores y trabajadoras de Venezolana de Televisión (VTV) con motivo de celebrarse este 1 de agosto su 62 aniversario.

A través de su canal de Telegram, la jefa de Estado manifestó: «Mi saludo y felicitaciones a la gran familia de Venezolana de Televisión en su 62º aniversario. Son más de seis décadas acompañando al pueblo venezolano, informando con responsabilidad y reflejando el acontecer diario de nuestra nación».

«Expreso mi reconocimiento a sus trabajadoras y trabajadores por su compromiso, dedicación y entrega permanente al servicio del pueblo venezolano. ¡Feliz aniversario, VTV!», resaltó.

Cabe destacar que VTV, el canal de Venezuela toda, cumple 62 años de llevar la información veraz y oportuna, a través de una perspectiva conciliadora que convoca a la unión, al diálogo y a la paz colectiva.