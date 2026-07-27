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Presidenta (E): Quienes buscan perturbar sencillamente serán obviados por la historia

27.Jul.2026 / 03:18 pm / Haga un comentario

Foto: Con el Mazo Dando

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestó este lunes que en medio de la emergencia por los terremotos registrados el pasado 24 de junio en el país, es fundamental la unión nacional para enfrentar la catástrofe.

Durante el despliegue de las Brigadas Populares del Plan Venezuela Renace, desde la parroquia 23 de Enero, en Caracas, la mandataria encargada destacó que “el Plan Venezuela Renace avanza muy bien”, con la intervención y recuperación de las zonas afectadas.

“Este es el camino para nuestra Venezuela. Yo siempre lo señalo. ¿Cuál es el camino para Venezuela? La unión nacional. Los momentos históricos, nuestra independencia han estado sellados por la unión nacional y este es un momento de unión nacional. Quienes buscan perturbar sencillamente serán obviados por la historia, serán dejados por la historia”, enfatizó.

En este sentido, resaltó que el Pueblo de bien está esto construyendo. Aquí están los trabajadores, las trabajadoras, están los voluntarios, están las brigadistas. En conjunto recuperamos y construimos la nueva Venezuela”, expresó.

Con el Mazo Dando

 

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