Presidenta (e) Delcy Rodríguez: Por sobre los escombros está la voluntad de un Pueblo

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, exaltó este lunes la voluntad demostrada por la población ante la emergencia nacional por los terremotos registrados en el país el pasado 24 de junio, que han dejado más de 5 mil 500 personas fallecidas.

“Vamos a recuperar a Venezuela, vamos a reconstruir una nueva Venezuela. Por sobre los escombros está la voluntad de un Pueblo, de una nueva espiritualidad, de una unión nacional que se suma a resolver los problemas colectivamente, comunitariamente. ¡Nadie está solo!”, expresó la mandataria encargada.

Durante el despliegue de las Brigadas Populares del Plan Venezuela Renace, desde la parroquia 23 de Enero, en Caracas, reiteró que serán entregadas cerca de 4 mil viviendas mensuales hasta diciembre. “Vamos a hacer entrega de viviendas para ir sacando a las personas de los campamentos transitorios y que puedan recuperar y estar en su hogar”, indicó.

Rodríguez resaltó el concepto de una ciudad humana, con viviendas sismorresistentes, “que también contemple espacios públicos para que la comunidad, que tenga parques, escuela, ambulatorio, que pueda darse esa vida en comunidad de manera integral”.

Con el Mazo Dando