Noticias

Presidenta Delcy Rodríguez: Plan Venezuela Renace avanza para devolver un hogar a familias afectadas por terremotos

31.Jul.2026 / 10:41 am / Haga un comentario

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, destacó este jueves 30 de julio que el Plan Venezuela Renace sigue avanzando con una meta clara: devolver un hogar a las familias afectadas por el doble terremoto.

“Revisamos los avances en la construcción de viviendas y evaluamos nuevas estrategias para acelerar la recuperación de las zonas impactadas”, subrayó la mandataria nacional en sus redes sociales.

La jefa de Estado reiteró que proteger al pueblo venezolano es la prioridad del gobierno nacional. “No descansaremos hasta que cada persona pueda contar con la tranquilidad de un hogar”, concluyó.

(Laiguana.tv)

 

Hacer un comentario.




Los comentarios expresados en esta página sólo representan la opinión de las personas que los emiten. Este sitio no se hace responsable por los mismos y se reserva el derecho de publicación. Aquellos comentarios que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto y/o que atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, este sitio se reservará el derecho de su publicación. Recuerde ser breve y conciso en sus planteamientos. Si quiere expresar alguna queja, denuncia, solicitud de ayuda u otro tema de índole general por favor envíe un correo a contacto@psuv.org.ve

 