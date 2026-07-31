Presidenta Delcy Rodríguez: Plan Venezuela Renace avanza para devolver un hogar a familias afectadas por terremotos

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, destacó este jueves 30 de julio que el Plan Venezuela Renace sigue avanzando con una meta clara: devolver un hogar a las familias afectadas por el doble terremoto.

“Revisamos los avances en la construcción de viviendas y evaluamos nuevas estrategias para acelerar la recuperación de las zonas impactadas”, subrayó la mandataria nacional en sus redes sociales.

La jefa de Estado reiteró que proteger al pueblo venezolano es la prioridad del gobierno nacional. “No descansaremos hasta que cada persona pueda contar con la tranquilidad de un hogar”, concluyó.

(Laiguana.tv)