Plan Vacacional Comunitario inicia este 01 de agosto para atender campamentos y comunidades

El programa Ruta de la Esperanza se integrará al Plan Vacacional Comunitario Reír 2026, así lo informó la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza, durante una entrevista en Venezolana de Televisión. En ese sentido, anunció que el plan Vacacional Comunitario Reír 2026 iniciará formalmente este sábado y se mantendrá activo durante todo el mes de agosto, al tiempo que agregó que la atención no se limitará a los refugios o campamentos transitorios, sino que se extenderá de forma simultánea hacia las distintas comunidades del país.

Para asegurar el éxito de la jornada, la “Ruta de la Esperanza” contará con un equipo multidisciplinario compuesto por especialistas y terapeutas encargados de brindar acompañamiento emocional e integral a los participantes. También contará con artistas y creadores responsables de las actividades culturales, plásticas y musicales, así como recreadores dedicados a la animación, los juegos dirigidos y las dinámicas grupales en cada punto de atención, todo esto como parte de la respuesta institucional ante la emergencia.

Este despliegue especial surge como respuesta directa a la contingencia generada por el evento sísmico del pasado 24 de junio, un fenómeno que afectó con mayor intensidad al estado La Guaira.

En consecuencia, el Gobierno nacional activó este abordaje en los campamentos temporales con el propósito de ofrecer contención psicosocial a las familias afectadas, en especial a la población infantil, con la llegada del periodo vacacional, el programa fortalecerá su presencia para garantizar espacios seguros de recreación en cada comunidad.