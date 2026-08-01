Plan Nacional de Recreación favorecerá a tres millones de niños en todo el país

Tres millones de niños y niñas serán favorecidos a través del Plan Nacional de Recreación Vacacional «Venezuela Ríe 2026», el cual cuenta con nueve mil recreadores; así lo informó la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante su lanzamiento.

A su vez, informó que se encuentran desplegados en los cinco mil 336 circuitos comunales y en los 107 campamentos transitorios para que “quienes perdieron sus casas tengan en su campamento actividades recreativas, deportivas, culturales; es un despliegue integral para la recreación, para el sosiego y para la tranquilidad”, enfatizó la jefa de Estado.

Por su parte, la jefa de Estado expresó sus felicitaciones a la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, por la reinauguración del Teatro Cristo Rey, que es un “teatro referencia de la comunidad de la parroquia 23 de enero”.

Asimismo, resaltó que el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, propuso la premiación de 11 mil niños en todo el país que fueron “acreedores titulares del 19 y el 20 las máximas notas que puede tener un niño y, bueno, les vamos a dar viajes a Margarita, al estado Apure, Amazonas, Falcón para que puedan disfrutar de estas vacaciones como un reconocimiento y una premiación”, aseguró la presidenta.

Este plan también incorpora a la familia; menciono a la jefa de Estado porque hay actividades para los abuelos, para los jefes de hogar, donde tendrán atención psicológica, aprendizaje; también tienen actividades recreativas que les enseñarán a amar la naturaleza.