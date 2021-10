La oposición y sus locuras: apartamentos en el Waraira Repano

Por José Garcés

En verdad que la constitución da el derecho de decir a viva voz lo que se piensa, pero de ahí a malinterpretar una aseveración del Presidente hay un camino muy largo. La idea del Presidente es tomar como modelo la gestión de los consejos comunales en Galipán para poder fundar la primera Ciudad Comunal en Venezuela, y es bueno aclarar que una Ciudad Comunal es un esquema organizativo y no una ciudad de ladrillos y rascacielos.

Ya anda circulando un video de una atormentada mujer con un odio inenarrable diciendo que “los que toman las decisiones” van a construir apartamentos en el Waraira (ellos le siguen llamando Ávila) y que va a haber sequías y se va a destruir el equilibrio ecológico y así va diciendo muchas sandeces a lo largo del video.

La idea de este video es confundir al desprevenido y predisponerlo en contra del Gobierno bolivariano y su meta de hacer que el ciudadano tome posiciones dentro de la estructura burocrática del Estado para poder decidir acerca de su comunidad. De esto se trata una Ciudad Comunal. Para entender esto es bueno aclarar que una Ciudad Comunal es un ente administrativo y no físico, aunque el consejo comunal puede tener una territorialidad física. Es como decir, una arquidiócesis. Nadie gritaría si el episcopado anuncia que va a construir una arquidiócesis en Caracas. Nadie vociferaría su odio en videos diciendo que van a derribar todos los edificios y van a construir muchas iglesias en Caracas, simplemente la persona informada sabrá que se trata de la construcción de un ente administrativo y no de iglesias de bloque y cemento. La persona desinformada pero medianamente cuerda, simplemente preguntaría y no saldría a vociferar su odio por las redes sociales.

En realidad, a la oposición venezolana le hacen falta unas cuantas clases de formación en política y sería bueno que dejara de enfermar a sus acólitos por medio de videos de odio y de informaciones malsanas como las de los diarios de la derecha.

Vamos a aclarar algunos términos:

Política

Es la reunión de los ciudadanos en asamblea. La palabra Política viene de la palabra griega polis, que es la reunión que hacían los ciudadanos para la solución de los problemas comunes, y que los griegos hacían en el ágora (espacio abierto parecido a un anfiteatro). Por la definición anterior, entonces política no es algo negativo, por el contrario, es algo muy positivo. Tanto que Platón afirmaba que el Humano es un “Animal político”, y esto se refiere a que el ser Humano es por excelencia un ser gregario y que debe solucionar los problemas colectivos por medio del diálogo.

En la Política se trata de coordinar y de armonizar para lograr una solución en conjunto, pero la oposición fascista no se ha enterado de esto y trata de eliminar al polo contrario.

En esta forma aberrada de hacer política aparecen dos elementos negativos: El fundamentalismo y el extremismo.

Fundamentalismo y Extremismo

El fundamentalista está convencido que tiene la verdad y que su verdad es la única verdad posible. Para el fundamentalista, las posibles interpretaciones de los demás actores en la sociedad sencillamente no existen, o siempre las considerará equivocadas sin detenerse siquiera a revisarlas.

El fundamentalista confundirá la descripción de la realidad con su interpretación de la realidad. En el fundamentalista no existe el espíritu “universitario” (de universitas, universalidad), que implica estudiar las tesis que están a favor y en contra de su posición. ¡No! En el fundamentalista no existe el objetivo de encontrar la verdad, sino de mantener su posición, por eso cualquier opinión en contra será considerada una afrenta personal.

Para el fundamentalista no existen los criterios de la lógica en la búsqueda de la verdad aplicadas al proceso dialógico. Por ejemplo, el fundamentalista rápidamente confundirá la idea con la persona. Si alguien profesa una idea distinta a la suya, ese alguien será inmediatamente su enemigo. Esto es lo que se conoce en el proceso dialógico con el “Argumento Ad Hominen”, en el que se atacará a la persona que tenga una idea distinta a la que tenga el fundamentalista, y cuando digo atacar se trata de ataque verbal y físico, como quemar gente viva como en el caso de Orlando Figuera.

El fundamentalista jamás se preguntará ¿Estaré equivocado? Sino que su gigantesco ego lo impulsará a creer que solamente él tiene la razón, que él es una especie de “Iluminado” que tiene el maravilloso poder de entender algo que los demás (seres de inteligencia inferior) no entienden. El fundamentalista otorgará un carácter “Sagrado” a sus convicciones y no permitirá bajo ningún concepto que sea, ni siquiera, discutida ninguna de sus ideas, que para él tienen el cariz de “revelaciones proféticas”.

El extremista es todavía más peligroso. Una vez que se ha caído en la trampa del fundamentalismo, donde no hay juicio crítico, sino que se asume su posición partidista como la única posible, y por ende los demás que no comparten su visión están equivocados, se puede llegar a tomar acciones extremas.

Se dice que de cada 10 personas que abrazan una ideología, 1 toma conducta, y de cada 10 personas que toman conducta, una toma conductas extremas. Si esta ecuación es correcta, tendremos una muy mala noticia, porque si tenemos un pequeño partido, de digamos 1.000 personas, entonces tendremos 10 personas que pueden tomar conductas extremas, y realmente 10 personas pueden hacer mucho daño a una polis.

Este grupúsculo de solo 10 personas puede organizar todo un entramado en donde la psique de la población entera se verá muy afectada. La frase atribuida a Henry Kissinger de: “Acusa a tu enemigo de fornicar con cerdos y después siéntate tranquilamente a ver como se defiende”, se aplica perfectamente en este respecto. La proliferación de videos de odio va en la misma dirección.

Operaciones Psicológicas, Hiperrealidad y Manipulación

En nuestros tiempos, las operaciones psicológicas se valen de la “Hiperrealidad” que es la tendencia a juzgar como más real lo que se nos muestra a través de una pantalla. Es decir, si el sujeto ve un noticiero, apostará su vida a que lo que dice ese noticiero en verdad, y olvidará que lo que dice ese noticiero responde a lo que los dueños del canal determinen que salga en ese noticiero. La hiperrealidad es un concepto propuesto por el filósofo Jean Baudrillard y se aplica también a los videos de Whats App, en donde la persona creerá todo lo que ve y escucha en un video y, de nuevo, le dará más credibilidad a lo que le muestra una pantalla que a lo que ven sus propios ojos. Es decir, la realidad que nos dan los medios pareciera ser más real, es Hiperreal. La hiperrealidad es creer que algo es verdad solo porque se ve un video en WhatsApp. Si se cree firmemente en un video visto en las RRSS se olvida que detrás de estos videos hay todo un equipo encargado de grabar esos videos y hace creer a una población entera lo que esas 10 personas quieren que crean. Este es el caso del prenombrado video donde la atormentada mujer dice que los que toman las decisiones van a construir apartamentos en el Waraira.

Ciudades comunales

El proyecto de Ley de las Ciudades Comunales dice expresamente:

“La Ley Orgánica de Ciudades Comunales tiene por objeto desarrollar y fortalecer el Poder Popular, estableciendo las normas que regulan la constitución, conformación, organización y funcionamiento de la Comuna, como entidad local donde los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio del Poder Popular, ejercen el pleno derecho de la soberanía y desarrollan la participación protagónica mediante formas de autogobierno para la edificación del estado comunal, en el marco del Estado democrático y social de derecho y de justicia”.

De manera tal que la Ley de Ciudades Comunales le da potestad al pueblo para que ejerza el poder sobre su propia comunidad, y este poder podrá ejercerse desde lo económico al hacerlo partícipe en la planificación y ejecución de presupuestos y hasta lo legal, pasando por una variedad de facultades.

Como vemos la oposición fascista de este país no pierde tiempo en atacar al Gobierno Bolivariana y lo hace con cualquier miserable excusa. En este caso de las ciudades comunales y la construcción de apartamentos en el Waraira. El esquema de pensamiento “Construcción de Ciudades” y “Construcción de apartamentos”, parece estar muy cercano en la mente de algunas personas, pero en realidad tienen una diferencia abismal.

Vemos también que la Oposición fascista no hace política, sino que simplemente explota el odio de sus acólitos y que sus posiciones están determinadas por el fundamentalismo y el extremismo.

En verdad, ¡Cuánta falta le hace al país una oposición seria que discuta con altura los problemas, y no una cuerda de locos que gritan y odian porque según ellos el Gobierno va a construir apartamentos en el pico Naiguatá!