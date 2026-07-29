Analista político Santander estima crecimiento de dos dígitos en el PIB y expansión productiva del país

En un balance sobre el desarrollo económico y social del país, el analista político Jesús Santander destacó que tras los recientes acuerdos en materia petrolera, se prevé un crecimiento de dos dígitos del Producto Interno Bruto (PIB) para fin de año.

«Hay proyecciones que indican que vamos a producir más de un millón 400 mil barriles para el siguiente año, superando el 30 % de incremento. Además, con el 6 % del PIB, se tiene una proyección de un crecimiento de dos dígitos para finales de año», expresó el analista durante una entrevista en Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, ponderó la notable recuperación del sector productivo y energético, reflejada en el incremento de la producción petrolera de 942 mil a más de un millón 230 mil barriles diarios.

Por otra parte, Santander resaltó los alcances logrados durante los primeros 200 días de gestión de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, con la consolidación de mesas de diálogo entre diversos sectores, el reforzamiento del sistema de justicia y el impacto de la Ley de Amnistía que ha beneficiado a más de ocho mil personas.

«Hay que reconocer a los rescatistas nacionales e internacionales, además de los funcionarios de seguridad nacionales que tuvieron una respuesta inmediata ante los terremotos», agregó.

A este panorama de colaboración se suma el clima de confianza generado con gremios como Fedecámaras y Fedeindustria, acompañado por el apoyo de la banca pública mediante el otorgamiento de créditos para impulsar el aparato productivo nacional ante la contingencia por los sismos.

Finalmente, Santander subrayó los hitos en política exterior y gestión gubernamental, al destacar la liberación de más de 3,46 millones de recursos desbloqueados y el restablecimiento del diálogo con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).