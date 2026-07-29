Gobierno garantiza suministro de agua potable en La Guaira

El Ejecutivo Nacional desplegó un plan integral para asegurar el acceso al agua potable en el estado La Guaira, luego de los daños que el reciente evento sísmico provocó en las redes de distribución y en el sistema de recolección de aguas servidas.

Las autoridades inspeccionaron este martes la Estación de Bombeo Weekend, ubicada en el sector Guaracarumbo. Durante el recorrido, la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria, afirmó que el Ministerio del Poder Popular para la Atención de las Aguas asegura la entrega gratuita del recurso mediante el trabajo conjunto entre las instituciones y las comunidades.

La respuesta inmediata incluye la distribución continua de agua a través de camiones cisterna. Esta medida atiende directamente a centros de salud y centros de diagnóstico integral (CDI), campamentos transitorios de atención y zonas residenciales y comercios activos en la región.

Asimismo, las autoridades promueven el consumo de agua de alta calidad con el propósito de reducir el uso de botellas plásticas desechables. Por su parte, el Ministerio del Poder Popular para la Salud vigila la calidad del recurso distribuido bajo las directrices de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez.

En el área logística, la viceministra de Agua Potable y Saneamiento, Yesenia Moreno, informó sobre la adecuación de los llenaderos de contingencia desde el inicio de la emergencia. Detalló que el despliegue abastece a más de 150 puntos de hidratación distribuidos en más de 20 campamentos.

De igual forma, los equipos técnicos ejecutan labores para reparar las averías en la red domiciliaria e instalan pequeñas plantas potabilizadoras en puntos estratégicos de la entidad.

Cabe destacar que en la jornada también estuvieron presentes la presidenta de la Fundación Misión Barrio Adentro, Nellys Molina, el vicepresidente comercial de Hidroven, Claudio Bastiani, junto a representantes de la Guardia del Pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Las autoridades reiteraron que el acceso a los servicios públicos esenciales constituye un derecho fundamental para toda la población.