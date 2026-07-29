Alcaldía de Caracas ha retirado más de 10 mil metros cúbicos de escombros tras los sismos

Más de 10 mil metros cúbicos de escombros han sido retirados de Caracas desde los sismos del 24 de junio, según el balance oficial entregado por la alcaldesa Carmen Meléndez, quien precisó que todo el material fue transportado hasta centros de disposición autorizados, como el ubicado en el kilómetro uno de Mamera, parroquia Antímano, dentro del plan de reconstrucción y embellecimiento urbano que ejecuta el municipio.

A través de su cuenta en Instagram, destacó que las labores se mantienen con orden y seguridad, al tiempo que subrayó el acompañamiento de las comunidades y los equipos técnicos en cada intervención, pues la meta es restaurar los espacios públicos afectados por el movimiento telúrico y devolver la normalidad a las zonas intervenidas.

Meléndez insistió en que la jornada no se detiene y que la articulación con los vecinos y los especialistas es la clave para consolidar los avances, en un proceso que califica como permanente y que busca afianzar la recuperación integral de la capital, sin descuidar los protocolos establecidos para la gestión de los desechos.

Reafirmó su compromiso con la ciudadanía al asegurar que el esfuerzo colectivo permite superar las dificultades y mantener el ritmo de trabajo, pues la prioridad es garantizar que cada sector recupere sus condiciones óptimas, mientras se continúa con el traslado de los restos de construcción hacia los puntos señalados por la administración distrital.

Con el Mazo Dando