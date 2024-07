¡No te dejes manipular! Joven que apoyaba a MCM pierde su local por sus grupos violentos

Una joven venezolana manipulada por la ultraderecha venezolana salió a «protestar pacíficamente» y terminó llorando por el local que le servía a ella como sustento para su familia porque grupos terroristas, a los cuales ella apoyaba en principio, lo terminaron saqueando.

El local de la joven que terminó siendo saqueado por los comanditos de María Corina Machado (MCM), fueron construidos por el Gobierno Bolivariano para brindarle espacios a los emprendedores de Venezuela, como esta muchacha a la que sectores de la ultraderecha le vendieron un cuento y la realidad le terminó explotando en la cara, de acuerdo con información de la periodista Érika Ortega Sanoja.

Así como ella, muchos jóvenes venezolanos están siendo engañados por esos sectores que desde un principio mostraron que su vía era cantar fraude para preparar el escenario de violencia en el país.

Por eso el llamado es a no caer en la manipulación y en las mentiras de la derecha, cuyo camino nunca ha sido la paz ni el electoral, la agenda que siempre han planteado estos sectores es la violencia y la desestabilización del país.

Mientras la ultraderecha sigue en su agenda violenta, el presidente de la República, Nicolás Maduro, continúa llamando a la paz y al diálogo para seguir construyendo la Venezuela potencia y garantizando el bienestar de los venezolanos y venezolanas.

No se dejen manipular no caigan en el juego de los que quieren violencia e incendiar al país. Ellos no respetan a nada ni a nadie porque son fascistas. El video se explica por sí solo #comanditosdelterror #paz pic.twitter.com/pWuQmZdBL8

— Con el Mazo Dando (@ConElMazoDando) July 30, 2024