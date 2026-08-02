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Niños del campamento César Rengifo aprenden valores con “La ratoncita presumida”

2.Ago.2026 / 09:30 am / Haga un comentario

Niños, niñas, jóvenes y adultos del campamento transitorio César Rengifo, aprenden valores de respeto y solidaridad a través de la obra teatral infantil “La ratoncita presumida y su primo del campo”, una pieza que desde el primer minuto invita a los espectadores a sumarse a la puesta en escena.

En este recorrido, la vanidosa ratoncita descubre la autenticidad de los vínculos reales por encima de las apariencias en las plataformas digitales y aprende a valorar los tiempos del campo, mientras su primo descubre el ritmo de la ciudad. La historia cobra tensión con la irrupción de un astuto gato, la figura antagónica que acecha a los protagonistas y pone a prueba su ingenio, obligándolos a unirse para superar el peligro; así, la presentación deja en la audiencia una enseñanza profunda sobre el respeto mutuo, la solidaridad y el afecto sincero.

“Es una obra muy hermosa y para nosotros resulta gratificante atender a los niños desde lo emocional en estos espacios, queremos que se sientan comprendidos, acompañados y con la libertad de expresarse”, expresó la actriz Gabriela Rodríguez, quien encarna a la ratoncita.

Asimismo, el director de la pieza y encargado de interpretar al primo, Cherry Torres, destacó el enfoque formativo de la propuesta: “Esa es la tarea del arte: llevar un mensaje sobre la amistad, la familia y el desapego a las redes sociales, para que las personas se enriquezcan y aporten a la construcción de un mundo mejor”.

En este montaje, realizado en conjunto por la Escuela de Artes Escénicas César Rengifo y el Centro Cultural Vinicio Adames, la frontera entre las tablas y el público se desvanece por completo. Durante la función, los pequeños rompen la distancia, se acercan a los actores y se adentran en el juego dramatizado. Sus respuestas espontáneas y complicidad transforman la obra en una experiencia interactiva donde la historia la construyen todos a varias voces.

VTV

 

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