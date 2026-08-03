Miles de monaguenses recorren Maturín en la «Marcha para Jesús»

​• Bajo el lema «Venezuela, Tierra de Gracia», feligreses de más de 300 iglesias caminaron 5 kilómetros junto al gobernador Ernesto Luna, orando por las familias afectadas por sismos en la zona central.

Prensa Oficial.– Con una multitudinaria manifestación de fe, el pueblo del estado Monagas celebró la tradicional «Marcha para Jesús», un recorrido de más de 5 kilómetros que llevó un mensaje de paz, unidad y esperanza para el país.

​El gobernador de Monagas, Ernesto Luna, acompañó esta jornada espiritual realizada simultáneamente en más de 300 ciudades del país. Durante el trayecto, las autoridades regionales y la comunidad cristiana brindaron respaldo moral y humanitario a las familias damnificadas por los sismos registrados el pasado 24 de junio en La Guaira y Caracas.

​Feligreses de más de 300 iglesias de la entidad se movilizaron desde la plaza El Indio, recorrieron las avenidas Bicentenario y Bolívar, y culminaron el trayecto en la Concha Acústica del Complejo Polideportivo del municipio Maturín.

​A lo largo de la ruta se realizaron paradas de oración frente al Hospital Central de Maturín para clamar por la salud de los enfermos, además de elevar plegarias por la educación, la economía y las autoridades. Asimismo, en el punto de llegada se habilitó el centro de acopio «Un kilo de amor» para recibir insumos destinados a los afectados en el litoral central.

​El pastor Jesús Ramos, de la iglesia Renacimiento, destacó que la marcha reafirma la fe y resiliencia del venezolano ante momentos de adversidad. Por su parte, José Tomás Proietto, pastor de la iglesia Hefzi-bá, enfatizó que la movilización representó un mensaje de amor, paz y fraternidad para toda la nación.