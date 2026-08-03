Prensa PSUV.- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello reafirmó el compromiso histórico de la Revolución Bolivariana y esta organización política con el diálogo nacional como única vía para la estabilidad del país.

En rueda de prensa, Cabello recordó los precedentes impulsados por el Comandante Hugo Chávez y los constantes llamados formulados por el presidente Nicolás Maduro, destacando que el solo hecho de que se respete la Constitución de la República ya es ganancia.

«Todos los días es un llamado al diálogo, la presidenta Delcy ha llamado a diálogo, lo que ocurre es que hay sectores opositores que creen que diálogo es capitulación y no es así. Diálogo nos sentamos dos, tres, cuatro, cinco, los que tengamos que sentarnos con argumentos en la mano», indicó.

En este sentido, informó que la delegación por el Diálogo Nacional, está conformada por:

▪️Jorge Rodríguez (Coordinador)

▪️ Ana María San Juan

▪️ Jorge Arreaza

▪️América Pérez

▪️Genesis Garvett

▪️Pedro Infante

«Allí estarán en el proceso de diálogo y nosotros le brindamos todo nuestro apoyo, reconocimiento y nuestro acompañamiento para que estén al frente, una tarea extraordinaria», sostuvo.