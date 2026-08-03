¡En la calle! PSUV despliega equipos de trabajo a nivel nacional

Prensa PSUV.- Este lunes, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello informó que esta organización política se desplegará a nivel nacional presentando los argumentos técnicos sobre el fenómeno climático «Súper Niño» que amenaza a Venezuela y la crisis eléctrica.

Esta medida busca coordinar a la militancia y a las estructuras locales para orientar a la población frente a las consecuencias del cambio climático y garantizar una comunicación constante en la calle sobre las acciones relativas al sistema eléctrico nacional.

«Ayer nuestra Presidenta hizo un llamado y allí nuestro Partido va a tener una tarea fundamental, en la calle, como siempre, de la crisis eléctrica, el fenómeno Súper Niño y las consecuencias que pudiera tener sobre nuestro país, este tipo de eventos», enfatizó.