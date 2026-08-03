PSUV continúa atención a las familias afectadas por los sismos

Prensa PSUV. – Durante rueda de prensa, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseveró que el Partido se mantiene desplegado con todas sus estructuras para apoyar en la atención de las familias afectadas por los sismos del pasado 24 de junio.

Cabello resaltó que el PSUV sigue desplegado en apoyo especial, directo, consciente y solidario con cada uno de los afectados.

Seguidamente, expresó que la tolda roja sigue cumpliendo con las tareas asignadas, “sumando esfuerzos a todo lo que ha venido haciendo el gobierno nacional para atender a nuestra gente en los distintos campamentos que hay en La Guaira, Caracas, Miranda y Aragua».

El dirigente nacional realizó un reconocimiento al pueblo venezolano que a pesar de lo que sufrieron por los terremotos, “están ahí con su dolor, con su tristeza, pero siempre con el entusiasmo y con las ganas de seguir adelante y de seguir luchando y de seguir trabajando”.

“A ellos todo nuestro reconocimiento, y todos los esfuerzos que se pueden hacer valen por ese pueblo noble, por ese pueblo amoroso de La Guaira, de Caracas, de Miranda, de Aragua, de Yaracuy, de Carabobo y de Falcón, que sufrieron las consecuencias”, finalizó.