Diosdado Cabello destaca la disposición de Venezuela para restablecer relaciones diplomáticas

Prensa PSUV. – Este lunes, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, expresó que el Gobierno venezolano no ha roto nexos diplomáticos con otros países, sino que han «sido ellos».

Al ser consultado sobre la normalización de las relaciones con Chile, Perú y República Dominicana, Cabello consideró positivo que esos gobiernos estén entrando en razón.

Asimismo, señaló que aunque cada Estado tiene derecho a fijar su postura política, «los connacionales de ambos países no tienen por qué pagar las consecuencias del distanciamiento, el cual afectó la labor consular y la atención a los ciudadanos».

Cabello, indicó que de ser necesario, se pasará la página para seguir avanzando con cualquier nación que así lo manifieste. No obstante, aclaró que aquellos países que mantienen deudas con Venezuela deberán honrar sus compromisos económicos, a pesar de haber tomado en su momento la decisión de romper los vínculos con la nación.

«Los que tienen deudas, todo eso se revisa, porque si nosotros le debemos a alguien, nos la van a cobrar. Nos están cobrando, y si alguien le debe a Venezuela, todo eso es ponerlo sobre la mesa y te aseguro que ese no será el mayor problema. Porque una de las causas que decían para no pagarle a Venezuela es que no tiene cuentas en el extranjero. No sé si me explico, ¿no? No han encontrado fórmulas cómo pagarle. Todo esto debe estar sobre la mesa a la hora de reabrir nuevas relaciones», finalizó.