Mujeres del mundo abogan en Caracas por unidad internacional

Mujeres de más de una veintena de naciones abogaron hoy aquí por la unidad internacional para enfrentar los ataques del imperialismo y las agresiones contra las naciones progresistas del mundo.

Durante la sesión inaugural del Primer Congreso Internacional de Mujeres, más de 700 delegadas e invitados se pronunciaron por promover la unión de los pueblos para enfrentar los avances imperiales y los ataques contra los pueblos progresistas del mundo.

María Do Socorro Gomes, presidenta del Consejo Mundial de la Paz, señaló durante su intervención en el evento que la derecha latinoamericana ha logrado ganar espacios con el apoyo Estados Unidos y sus aliados, ante lo cual es necesaria la unidad de los pueblos.

‘Los mismos que hoy agreden y amenazan a Venezuela y Cuba, son los que ayer invadieron a Libia, a El Líbano, a Siria a Palestina, por eso es necesario cerrar filas antes esos ataques’, puntualizó.

Delegadas de Panáma, Brasil, Colombia y Palestina, coincidieron en la necesidad de enfrentar juntos las agresiones de Washington y otras naciones capitalistas, quienes en su afán de conquistar el mundo y apoderarse de los recursos de otros países, desatan guerras y campañas.

Por su parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, al inaugurar el Congreso de mujeres respaldó ese principio.

Al respecto, señaló que ‘es imperativo y necesario que podamos establecer un gran ejercicio de unidad latinoamericana y caribeña de los pueblos progresistas; donde la solidaridad, el compañerismo, la lucha común tiene que estar todos los días’.

‘Si se meten con Cuba, se meten con todos los pueblos libres; si se meten con los campesinos en Brasil, se meten con todo los pueblos libres? porque al final el enemigo es uno solo: el imperialismo’, afirmó el dirigente bolivariano durante su intervención.

Ante un eventual ataques contra esta nación Cabello aseguró que Venezuela está preparada, ‘si vamos a enfrentarnos al imperialismo, no le podemos demostrar temor, que sepa el imperialismo que no le tememos. Lo que ha faltado aquí es el uso de armamento militar contra nosotros. Ganas no les han faltado’.

Prensa Latina