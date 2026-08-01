Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera definen agenda para iniciar diálogo político

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez y la exdiputada, Dinorah Figuera, sostuvieron una conversación telefónica para definir la agenda de trabajo con la que iniciarán de manera presencial el proceso de diálogo político.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Rodríguez expresó: «En el día de hoy, en mi condición de coordinador del diálogo por el Gobierno Nacional, sostuve una llamada telefónica con la Dra. Dinorah Figuera como representante de un sector de la oposición venezolana, a los efectos de iniciar un proceso de diálogo político inclusivo y efectivo en beneficio del país y de las venezolanas y venezolanos y para aunar esfuerzos en la atención de las víctimas del doblete sísmico del pasado 24 de junio».

En este sentido, resaltó en dicha misiva que durante la conversación compartieron la composición de las delegaciones de trabajo y acordaron la primera reunión presencial en Caracas la próxima semana.

Las metas claras y verificables que se establecieron para dicha agenda de trabajo son:

Atención a las víctimas del doble terremoto

Fortalecimiento de la democracia

Derechos y garantías políticas

Igualmente, Rodríguez informó que la delegación del gobierno nacional de la Presidenta Delcy Rodríguez será la siguiente:

Jorge Rodríguez (quien la coordina) Ana María San Juan Jorge Arreaza América Pérez Genesis Garvett Pedro Infante

Cabe recordar que Rodríguez y Figuera habrían sostenido una reunión presencial el pasado 18 de junio en la cual acordaron la designación de esta mesa técnica.

Fuente: VTV.