Inician los Juegos Deportivos «Venezuela Renace 2026» con ocho disciplinas

Este 1 de agosto se dio inicio oficialmente a los Juegos Deportivos «Venezuela Renace 2026», una iniciativa pensada con el corazón para llevar distracción, sonrisas y bienestar a todas las familias que se encuentran en los campamentos transitorios.

El objetivo es promover la salud integral, el esparcimiento y la convivencia armónica a través de rutinas de actividad física, deporte participativo y dinámicas recreativas adaptadas para el disfrute de todas las edades, así lo señaló el Ministerio de Deportes en su cuenta en Instagram.

La competencia cuenta con ocho disciplinas deportivas, y un total de 107 Campamentos Transitorios participantes con cinco mil 969 familias integradas en esta gran fiesta deportiva, distribuidas en las siguientes categorías:

Sub-10

Sub-12

Sub-14

Categoría Libre

Cabe recordar que estos juegos se realizan a la par del Plan Nacional de Recreación Vacacional «Venezuela Ríe 2026», el cual se desplegó desde este sábado en los cinco mil 336 Circuitos Comunales y en los 107 campamentos transitorios del país. Además, este plan incorpora a la familia, ya que hay actividades para los abuelos y jefes de hogar.