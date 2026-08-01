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Inician los Juegos Deportivos «Venezuela Renace 2026» con ocho disciplinas

1.Ago.2026 / 03:59 pm / Haga un comentario

Este 1 de agosto se dio inicio oficialmente a los Juegos Deportivos «Venezuela Renace 2026», una iniciativa pensada con el corazón para llevar distracción, sonrisas y bienestar a todas las familias que se encuentran en los campamentos transitorios.

El objetivo es promover la salud integral, el esparcimiento y la convivencia armónica a través de rutinas de actividad física, deporte participativo y dinámicas recreativas adaptadas para el disfrute de todas las edades, así lo señaló el Ministerio de Deportes en su cuenta en Instagram.

La competencia cuenta con ocho disciplinas deportivas, y un total de 107 Campamentos Transitorios participantes con cinco mil 969 familias integradas en esta gran fiesta deportiva, distribuidas en las siguientes categorías:

  • Sub-10
  • Sub-12
  • Sub-14
  • Categoría Libre

Cabe recordar que estos juegos se realizan a la par del Plan Nacional de Recreación Vacacional «Venezuela Ríe 2026», el cual se desplegó desde este sábado en los cinco mil 336 Circuitos Comunales y en los 107 campamentos transitorios del país. Además, este plan incorpora a la familia, ya que hay actividades para los abuelos y jefes de hogar.

 

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