Autora: Lurelis Vega Bermudez

Resumen

El presente artículo analiza de forma multidimensional el evento sísmico doble ocurrido en Venezuela el 24 de junio de 2026. Metodológicamente, el estudio se aborda desde dos vertientes: la caracterización sismológica del evento en comparación con hitos históricos como el terremoto de Caracas de 1967, y el análisis del entorno comunicacional posterior al desastre. A través del marco epistemológico de Popper y Lakatos sobre hechos imprevistos, se examina cómo la catástrofe natural fue instrumentalizada mediante operaciones de información masivas (infodemia, fake news y uso de redes de bots). Concluimos que la gestión de desastres en el siglo XXI requiere no solo de preparación física e institucional (como los simulacros preventivos de mayo de 2026), sino también de escudos comunicacionales multidisciplinarios que protejan la salud mental de la población ante la desinformación inducida.

Introducción y Contextualización Sismológica

El estudio de los desastres naturales exige una aproximación que trascienda la mera cuantificación de daños materiales para adentrarse en sus repercusiones sociopolíticas y psicosociales. El 3 de enero de 2026, la República Bolivariana de Venezuela experimentó un evento sísmico de características extraordinarias, consistente en un doblete sísmico principal con magnitudes registradas de 7.2 y 7.5 en la escala de magnitud de momento (MW) ocurridos con una diferencia temporal de apenas 39 segundos. El epicentro del evento principal se localizó a aproximadamente 160 km al oeste de la ciudad de Caracas.

Desde la perspectiva de la tectónica de placas, este fenómeno es la consecuencia directa de la dinámica de esfuerzos transcurrentes en la zona de contacto entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana. Al contrastar este evento con el registro histórico, específicamente con el Terremoto de Caracas del 29 de julio de 1967 (el cual presentó un epicentro a 20 km de la capital en el litoral central, una duración de 35 segundos y una magnitud estimada de 6.6 M ), se evidencia que el evento de 2026 superó significativamente los umbrales de energía liberada y complejidad estructural previstos para la región central del país, planteando nuevos retos metodológicos para la ingeniería sísmica regional.

Marco Epistemológico del Hecho Imprevisto

Para comprender el impacto cognitivo e institucional de este sismo, resulta pertinente recurrir a las teorías del progreso científico de Karl Popper e Imre Lakatos. De acuerdo con la epistemología falsacionista y los programas de investigación científica, la solidez de un modelo teórico radica en su capacidad para asimilar hechos nuevos e inesperados.

En el ámbito de la gestión de riesgos en Venezuela, la ocurrencia del sismo de enero de 2026 supuso una anomalía dentro de las proyecciones estándar, obligando a una reevaluación de los protocolos de preparación, tales como el ejercicio de simulacro nacional ejecutado posteriormente el 23 de mayo de 2026. La predictibilidad de los sismos sigue siendo uno de los límites fronterizos de la ciencia contemporánea, lo que genera un vacío de certidumbre que suele ser explotado socialmente.

Metodología de Análisis Comunicacional: La Instrumentalización del Desastre

La dimensión crítica de esta investigación se centra en el análisis del ecosistema de medios tras la catástrofe. Siguiendo las tesis del analista de medios Fernando Buen Abad (2026), los desastres naturales contemporáneos son frecuentemente sometidos a procesos de sobredeterminación mediática o «infodemia».º

Para este análisis, se identifican tres variables operacionales en la difusión de información post-sismo:

Laboratorios Comunicacionales e Infodemia: La proliferación de matrices de opinión orientadas a generar desestabilización psicológica, cuadros de ansiedad masiva y erosión de la confianza institucional mediante propaganda pagada.

Automatización e Inteligencia Artificial: El despliegue de redes de cuentas automatizadas (bots) dedicadas a amplificar narrativas de caos y distorsionar el debate público.El Fenómeno del Sadismo Mediático: La mercantilización y politización del dolor de las víctimas a través de lo que la literatura denomina Fake News con fines de rentabilidad política u económica. Las autoridades de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República documentaron y denunciaron la existencia de estas campañas dirigidas desde el exterior, categorizándolas como modalidades de agresión no convencional o terrorismo psicológico, cuyo impacto directo lesiona la salud mental de la población afectada.

Discusión: Geopolítica de la Información y Ficción Narrativa

La respuesta social ante la tragedia no puede desvincularse del marco geopolítico ni del consumo de productos culturales. Históricamente, el uso de mecanismos de presión y operaciones psicológicas ha sido documentado como parte de las doctrinas de dominación global. Al analizar el volumen de intervenciones militares o presiones asimétricas globales, se observa una correlación con la generación de narrativas de vulnerabilidad en América Latina.

Asimismo, la percepción pública del riesgo climático y geológico se encuentra fuertemente influenciada por la industria cinematográfica y audiovisual. Producciones contemporáneas analizadas en este marco de estudio incluyen:

No mires hacia arriba (2021) – Sátira sobre la negligencia institucional ante crisis globales.

Antes del diluvio (2016) y Una vida en nuestro planeta (2020) – Documentales sobre colapso ecológico.

El día después de mañana (2004) – Ficción climática que moldea el imaginario del fin del mundo.

Estas obras operan en el subconsciente colectivo, haciendo que la población asimile los eventos sísmicos reales no como procesos tectónicos naturales, sino bajo el prisma del catastrofismo cinematográfico norteamericano, lo cual facilita la penetración de las noticias falsas y el escepticismo hacia las fuentes oficiales de verificación.

Conclusiones y Propuestas

El sismo del 3 de enero de 2026 en Venezuela demostró que la vulnerabilidad de una nación ante los desastres naturales no se limita a la infraestructura física, sino que se extiende a su infraestructura informacional.

Para contrarrestar los efectos nocivos de la politización de las tragedias, se propone el establecimiento de nodos multidisciplinarios de contención infodémica compuestos por científicos, comunicadores y educadores. Es imperativo fomentar en la ciudadanía una cultura de consumo crítico de información que priorice los datos verificados de los organismos oficiales y del Gobierno Nacional, neutralizando el sadismo comunicacional en favor de una ética solidaria y científica de la reconstrucción nacional.

Referencias Bibliográficas

Buen Abad, F. (2026). Venezuela se mueve. La Jornada. Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/06/27/opinion/venezuela-se-mueve

Lakatos, I. (1978). La metodología de los programas de investigación científica. Alianza Editorial.

Popper, K. (1959). La lógica de la investigación científica. Tecnos.

FUNVISIS (2026). Informe Técnico del Doblete Sísmico del 3 de Enero de 2026 en la Región Central de Venezuela. Caracas.