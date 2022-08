Misión del OIEA se encuentra en Ucrania para supervisar central atómica de Zaporiyia

La delegación del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) que examinará la planta nuclear de Zaporiyia arribó este martes a Ucrania donde fue recibida por el presidente Volodimir Zelenski.

La misión del OIEA, encabezada por su director general Rafael Grossi, iniciará la evaluación de los daños a la “mayor instalación nuclear de Europa”, causados fundamentalmente por los continuos ataques del ejército ucraniano, de acuerdo a denuncias hechas por Rusia.

The day has come, @IAEAorg‘s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022