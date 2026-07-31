Servicio eléctrico en La Guaira es recuperado un 98 % tras eventos sísmicos

El servicio eléctrico en el estado La Guaira alcanza un 98 % de restitución luego de los estragos ocasionados por los sismos del pasado 24 de junio, el ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, ofreció el balance oficial desde la parroquia Caraballeda, donde confirmó que los trabajos continúan para reactivar la red en las áreas que aún carecen del suministro.

Por su parte, el gobernador de la entidad, José Alejandro Terán, detalló los avances en la recuperación de la infraestructura. Hasta la fecha, los equipos técnicos instalaron 98 transformadores nuevos y repararon más de 21 subestaciones eléctricas. Como parte de estas labores, se realizó la instalación de un transformador en el bulevar Naiguatá de la parroquia Caraballeda.

Las labores prioritarias se enfocan en los sectores con mayor derrumbe de edificaciones, dado que la mayoría de las instalaciones subterráneas e infraestructura clave se ubican en los sótanos de los inmuebles afectados.

Para atender los puntos de mayor vulnerabilidad, el plan de contingencia incluye la instalación inmediata de postes alimentados con energía solar.

Un contingente superior a los 400 trabajadores del Ministerio de Energía Eléctrica integra este despliegue técnico para lograr la cobertura del 100 % en el territorio regional.

VTV