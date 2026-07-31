Carmen Meléndez: Más de 16 mil inspecciones se han realizado en Caracas

La alcaldesa del Municipio Libertador, Carmen Meléndez, informó que, como parte del Plan Venezuela Renace, se han realizado un total de 16 mil 605 inspecciones a edificaciones en Caracas tras los sismos registrados el pasado 24 de junio.

A través de su cuenta en instrucciones, explicó que, de acuerdo con la metodología del Semáforo, los resultados del registro arrojan que el 64% de los edificios se encuentra en certificación Verde (seguro y habitable), el 24% en Amarillo (con daños recuperables) y el 13% en Rojo (con daños estructurales graves).

“Mediante el Plan Venezuela Renace, ordenado por nuestra presidenta Delcy Rodríguez, la Alcaldía de Caracas, como ente ejecutor, trabaja inicialmente en la reconstrucción de más de doce edificaciones que resultaron en Verde y Amarillo”, expresó.

Las labores de inspección, que abarcan las 22 parroquias de la capital, son ejecutadas por un equipo multidisciplinario que incluye ingenieros y voceros comunitarios, con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias afectadas por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 .

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